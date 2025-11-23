ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل عطارة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملة رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار جهود تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة التجارة الداخلية برئاسة عبد الفتاح محمد سعيد، رئيس الرقابة التجارية، وبمشاركة مفتشي الرقابة خالد محمد مبارك، ومحمد صلاح الدين، عن ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل محل عطارة بمركز دشنا.

وتنوعت المضبوطات بين كريمات تفتيح البشرة، وخل التفاح، وعسل النحل، والفيتامينات، والمرطبات، إضافة إلى سلع أخرى لا تحمل أي بيانات معتمدة من وزارة الصحة، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة غش أو استغلال تجاري، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لمنع تداول السلع غير المطابقة وضبط المخالفات التي تضر بالمواطن، مؤكدًا أن "مصلحة المواطن فوق أي اعتبار".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر تموينية لعرض المخالفين على النيابة العامة.

وناشدت مديرية التموين المواطنين عدم شراء مستحضرات التجميل إلا من مصادر مرخصة حفاظًا على سلامتهم والحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر.