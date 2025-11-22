بالفيديو- اعتداء شاب على سيدة بالمنوفية.. والنيابة تحقق

المنوفية - أحمد الباهي:

وثقت كاميرات المراقبة اعتداء شاب على سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، صباح الخميس الماضي، في قرية كفر شبرا زنجى بمركز الباجور بالمنوفية، أثناء سيرها بمفردها في الشارع.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة جاءت في سياق خلافات جيرة مستمرة بين أسرتين بالقرية، صدرت فيها أحكام قضائية لصالح إحدى الأسرتين.

وقالت مصادر محلية إن السيدة "مها عبد الستار عبدالعظيم نصار" كانت متجهة لشراء احتياجاتها من محل بقالة، قبل أن يتعرض لها الشاب ووالدته بالاعتداء، ويلاحقها مجددًا في الشارع موجّهًا لها ضربات متتابعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الباجور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تُعد كاميرات المراقبة دليلًا على الحادث.