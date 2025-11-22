إعلان

سرعة الرياح توقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر اليوم

كتب : محمد محروس

12:16 م 22/11/2025

البالون الطائر في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، وقف رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق في سماء المدينة، بسبب زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع.

وأوضح مصدر بقطاع البالون الطائر بالأقصر، أن القرار جاء بعد رصد أجهزة الرصد الجوي ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات المسموح بها لإقلاع البالونات، حيث تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض.

وأكد المصدر أن عمليات المتابعة الجوية مستمرة بشكل دوري، وسيتم السماح باستئناف الرحلات فور استقرار الأحوال الجوية وتراجع سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات الجهات المنظمة.

وتُعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومزارع النيل من ارتفاعات شاهقة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات على مدار العام.

