إعلان

بدء ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير (فيديو وصور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:45 ص 22/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 7 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    رمضان صبحي_
  • عرض 7 صورة
    جانب من المحاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب للدخول بدلًا منه وأداء الامتحان باسمه.

ووصل، منذ قليل، اللاعب رمضان صبحي إلى المحكمة، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة، والذي ألزم اللاعب بالحضور شخصيًا لجلسات المحاكمة.

وترأس الجلسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتوافد دفاع المتهمين استعدادًا لبدء الجلسة، ومن المقرر أن تتواصل لسماع دفوع هيئة الدفاع ومرافعة النيابة، مع تسجيل حضور جميع المتهمين داخل قاعة المحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الجيزة محكمة شبرا الخيمة رمضان صبحي قضية تزوير رمضان صبحي محاكمة رمضان صبحي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا