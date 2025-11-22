بدء ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير (فيديو وصور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب للدخول بدلًا منه وأداء الامتحان باسمه.

ووصل، منذ قليل، اللاعب رمضان صبحي إلى المحكمة، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة، والذي ألزم اللاعب بالحضور شخصيًا لجلسات المحاكمة.

وترأس الجلسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتوافد دفاع المتهمين استعدادًا لبدء الجلسة، ومن المقرر أن تتواصل لسماع دفوع هيئة الدفاع ومرافعة النيابة، مع تسجيل حضور جميع المتهمين داخل قاعة المحكمة.