هشم رأسها بعصا.. حبس صاحب مكتبة تسبب في وفاة ابنته بالبحيرة

قررت نيابة مركز رشيد في محافظة البحيرة حبس صاحب مكتبة 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اعتدائه على ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بعصا أمام المارة، مما تسبب في وفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوصول نعمة إسلام رمضان صلاح، 15 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مقيمة بشارع مسجد الصمادي برشيد، جثة هامدة إلى المستشفى العام.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال شهود الواقعة، تبين أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب أمام المكتبة التي يمتلكها بشارع مسجد الصمادي، بغرض تأديبها لرفضها العمل معه داخل المكتبة، حيث انهال على رأسها بعصا خشبية أمام المارة حتى سقطت غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على الأب، وتحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.