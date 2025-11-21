إعلان

هشم رأسها بعصا.. حبس صاحب مكتبة تسبب في وفاة ابنته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:35 م 21/11/2025

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة مركز رشيد في محافظة البحيرة حبس صاحب مكتبة 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اعتدائه على ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بعصا أمام المارة، مما تسبب في وفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوصول نعمة إسلام رمضان صلاح، 15 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مقيمة بشارع مسجد الصمادي برشيد، جثة هامدة إلى المستشفى العام.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال شهود الواقعة، تبين أن والد الطفلة تعدى عليها بالضرب أمام المكتبة التي يمتلكها بشارع مسجد الصمادي، بغرض تأديبها لرفضها العمل معه داخل المكتبة، حيث انهال على رأسها بعصا خشبية أمام المارة حتى سقطت غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على الأب، وتحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صاحب مكتبة مركز رشيد البحيرة وأسيوط

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا