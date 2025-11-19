إعلان

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بمشتول السوق

كتب : ياسمين عزت

04:47 م 19/11/2025

العثور على طفلة حديثة الولادة

عثر عدد من أهالي مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة وسط القمامة بمنطقة الزراعات على طريق قشا الصحافة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد هاني خريبة، مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بالعثور على الطفلة، وتم نقلها إلى الحضانة بالمستشفى العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من سلامتها.

انتقل فريق من وحدة البحث الجنائي بقيادة الرائد محمد شعبان، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، وجرى فحص موقع العثور على الطفلة ورفع كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة.

وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة لمناقشته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على طفلة حديثة الولادة القمامة مشتول السوق

