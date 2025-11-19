إعلان

رئيس جامعة بنها يهنئ طالبًا فاز ببطولة الجمهورية للسباحة

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:38 م 19/11/2025

الطالب أحمد صابر الفائز ببطولة الجمهورية للسباحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالب أحمد صابر بالفرقة الثانية بقسم الاجتماع بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول في سباق 200 متر حرة ببطولة الجمهورية للسباحة، ضمن المسابقة الوطنية أولمبياد المصري الخاص المؤهلة للبطولة العالمية في تشيلي والبطولة الإقليمية بالإمارات.

وأكد الجيزاوي، أن جامعة بنها تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، وتعمل على دمجهم في المجتمع الجامعي وتقديم كل سبل الدعم لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية في الوطن.

وشدد على حرص الجامعة على رعاية الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه يعكس التميز الكبير لطلاب مركز مصطفى صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة بجامعة بنها وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الرياضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية بطولة الجمهورية للسباحة جامعة بنها ناصر الجيزاوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة