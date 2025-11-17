تواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وأعمال البناء المخالف والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 والتي تهدف استرداد حقوق الدولة والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص.

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أسفرت الحملات عن إزالة 50 حالة تعدٍ وبناء مخالف شملت حوائط وأعمدة وأدوار مختلفة، بالإضافة إلى استرداد 39 فدانا من الأراضي المتعدى عليها، ضمن جهود المحافظة لاستعادة أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات على الأراضي الزراعية وذلك بأحياء: "المنتزه أو وثان وغرب، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب".

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي محاولات جديدة.

وأوضح المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وحاسمة في هذا الملف، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على أملاكها أو محاولات للبناء المخالف، وأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل قوة حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.