مصرع عامل وإصابة 3 آخرين داخل غرفة صرف صحي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم السبت، إثر إنهيار غرفة صرف صحي عليهم أثناء العمل بداخلها بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث إنهيار جزء من سقف غرفة صرف صحي على عدد من العمل بمركز ملوى أثناء تنظيفها واستكمال بعض الأعمال بداخلها.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "م. ن . أ" 25 سنة، وإصابة 3 آخرين جميعهم عمال، بكدمات وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على موقع الحادث.