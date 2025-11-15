جامعة الإسكندرية توضح موقفها بعد استخدام شعارها في حملة انتخابية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، بيانًا للرد على واقعة نشر مرشح لرئاسة أحد الأندية الرياضية بالإسكندرية إعلانًا دعائيًا على إحدى صفحاته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنًا استخدام شعار الجامعة دون أي إذن أو موافقة رسمية.

وأكدت الجامعة في البيان أنها غير معنية نهائيًا بهذا الإعلان أو بمضمونه، وأن استخدام شعارها في هذا السياق يمثل مخالفة صريحة لضوابط ومعايير الهوية المؤسسية.

وشددت جامعة الإسكندرية على أنها جهة أكاديمية، وتحرص دائمًا على النأي بنفسها عن أي انخراط أو انسياق في أي عملية انتخابية، أيًّا كان مستواها، حفاظًا على حيادها واستقلالها ودورها الوطني والعلمي.

وأضافت الجامعة أنها تابعت ما جرى تداوله بشأن الإعلان، وقررت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.