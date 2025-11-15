ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد إلى 38 مصابًا

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بمحافظة الوادي الجديد إلى 38 مصابًا، بعد نقل 7 حالات إضافية إلى مستشفى الداخلة العام عن طريق سيارات ملاكي كانت مارة في موقع الحادث.

وأفاد مصدر طبي مسئول بوصول الحالات السبعة إلى المستشفى وهم:

ليلى علي خضر علي – 48 سنة – أبو منقار بالفرافرة

محمد رائد إبراهيم – 18 سنة – أبو منقار

إبراهيم صبحي كمال – 28 سنة – الفرافرة

فايد محمد سلامة – 3 سنوات – الفرافرة

حنين محمد سلامة – 1 سنة – الفرافرة

محمد خليل محمد – 33 سنة – البحيرة

حمد الصديق عبد المجيد – 65 سنة – الفرافرة

وكان قد أصيب سابقًا 31 شخصًا في الحادث ذاته، الذي وقع على طريق الداخلة – الفرافرة، بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وجرى تسجيل المصابين السابقين وهم:

علي السيد عبد الرحيم – 16 عامًا – البحيرة

رمضان سعيد عبد القادر – 40 عامًا – البحيرة

رضا عبد العزيز بجا الله – 54 عامًا – البحيرة

أحمد سامي عبد العزيز – 25 عامًا – البحيرة

نجلاء عبد الرحيم محمد – 20 عامًا – الكفاح – الفرافرة

إيمان عمر يوسف – 18 عامًا – الفرافرة

فاطمة منصور حسين – 25 عامًا – أبو منقار

أماني منصور حسين – 21 عامًا – أبو منقار

أماني مروان بكر – 21 عامًا – أبو هريرة

روان عبد المنعم عبد الشافي – 21 عامًا – الكفاح

محمد صديق عبد المجيد – 70 عامًا – الفرافرة

أشجان محمد صديق – 21 عامًا – الفرافرة

محمود محمد لطفي – 33 عامًا – الفيوم

بسام محمد غريب – 35 عامًا – الفرافرة

محمد خيري محمد – 33 عامًا – الجيزة

أحمد صابر حميد – 18 عامًا – الفرافرة

أحمد محمد أحمد – 24 عامًا – الغربية

عبد الرحمن شحات رجب – 40 عامًا – الداخلة

القذافي محمد فهمي – 48 عامًا – الخارجة

محمد عبد الرحيم كامل – 21 عامًا – الفرافرة

فاطمة محمد جمعة – 2 عام – الداخلة

أسماء السيد علي – 30 عامًا – الداخلة

طه علي سنوسي – 39 عامًا – بلاط

سيد جمعة إبراهيم – 45 عامًا – الهنداو

شهد محمد محمد – 18 عامًا – الفرافرة

نورة رزق محمد – 19 عامًا – الفرافرة

نورة منصور عبد الستار – 20 عامًا – الفرافرة

أمينة منصور أحمد – 20 عامًا – الفرافرة

آية رضا منصور – 20 عامًا – الفرافرة

ياسمين خالد علي – 20 عامًا – الفرافرة

سارة إبراهيم العاصي – 20 عامًا – الفرافرة

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.