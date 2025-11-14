تحرك عاجل للصحة بعد إصابة طبيب بطلق ناري عقب مشاركته بقافلة طبية بقنا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب (أبو الحسن رجب - 38 عامًا)، الذي تعرض للإصابة بطلق ناري طائش، داخل سيارته أثناء عودته من المشاركة في إحدى القوافل الطبية، أمس.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى، مع التأكيد على نقله إلى معهد ناصر، للتأهيل فور استقرار حالته.

وبحسب بيان للوزارة، أعلنت أنه قد تم نزع أنبوب التنفس بنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة حيويًا، ويتنفس بشكل طبيعي، ويجرى المتابعة الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متكامل من أخصائيي الجراحة والعناية المركزة.

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم كل الدعم اللازم للطبيب تقديرًا لجهوده وتضحيته في خدمة المواطنين، وتواصل متابعة حالته حتى اكتمال شفائه.