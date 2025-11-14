إعلان

تحرك عاجل للصحة بعد إصابة طبيب بطلق ناري عقب مشاركته بقافلة طبية بقنا

كتب : أحمد جمعة عسكر

11:01 ص 14/11/2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب (أبو الحسن رجب - 38 عامًا)، الذي تعرض للإصابة بطلق ناري طائش، داخل سيارته أثناء عودته من المشاركة في إحدى القوافل الطبية، أمس.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتقديم كافة أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى، مع التأكيد على نقله إلى معهد ناصر، للتأهيل فور استقرار حالته.

وبحسب بيان للوزارة، أعلنت أنه قد تم نزع أنبوب التنفس بنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة حيويًا، ويتنفس بشكل طبيعي، ويجرى المتابعة الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متكامل من أخصائيي الجراحة والعناية المركزة.

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم كل الدعم اللازم للطبيب تقديرًا لجهوده وتضحيته في خدمة المواطنين، وتواصل متابعة حالته حتى اكتمال شفائه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة خالد عبدالغفار مجلس الوزراء طلق ناري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين