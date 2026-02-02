إعلان

مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:40 ص 02/02/2026 تعديل في 10:41 ص

تصادم سيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بسوها

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الأوسطي، بناحية قرية بنجا، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على الطريق الزراعي الأوسطي بدائرة مركز شرطة طهطا.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة عمر إبراهيم عثمان، 35 عامًا، ويقيم بناحية قرية شطورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب تصادم سيارة حادث تصادم حادث تصادم دراجة بخارية

