انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بسقوط الطفل أحمد م. ع، البالغ من العمر 4 سنوات، والمقيم بالقرية، في مياه نهر النيل.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان الطفل وانتشاله من المياه، قبل نقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.