بسبب عبورهما الخاطىء.. قطار ينهي حياة شخصين بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما لمزلقان مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وبالانتقال تبين مصرع شخصين متأثرين بإصابات خطيرة ونزيف متعدد بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة العبور الخاطىء وعدم انتظار مرور القطار، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.