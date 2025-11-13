إعلان

بسبب عبورهما الخاطىء.. قطار ينهي حياة شخصين بالمنيا

كتب : جمال محمد

09:27 م 13/11/2025

دهس قطار أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما لمزلقان مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وبالانتقال تبين مصرع شخصين متأثرين بإصابات خطيرة ونزيف متعدد بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة العبور الخاطىء وعدم انتظار مرور القطار، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار ينهي حياة شخصين بالمنيا مركز ملوي محافظة المنيا مصرع شخصين بسبب العبور الخاطىء مشرحة مستشفى ملوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد