قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبدالرحيم هريدي وحضور مصطفي محمد مصطفي وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل مسنة بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال بقرية الحجيرات بمركز قنا.



تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم راضي.م.ع، 44 عاما، بائع خضار، تهمة قتل المجني عليها صباح.ا.م.إ، تبلغ من العمر 60 عاما، بطلق ناري في البطن، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال.



وكشفت التحقيقات أنه حال تواجد المجني عليها بصحبة نجلتها أمام منزلها حضر المتهم وبحوزته سلاح ناري وأطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليها ما أدى إلى مصرعها متأثرة بإصابتها على خلفية وجود خلافات سابقة بينه وبين عائلتها بسبب لهو الأطفال.



أحيلت القضية برقم 15310 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 3595 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.