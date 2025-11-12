كشف هوية المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، هوية المتهم في واقعة مقتل ربة منزل بطلق خرطوش داخل قرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت.

كانت البداية بتلقي مركز شرطة أبوتشت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمقتل ربة منزل بطلق ناري داخل القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين مقتل م.خ.ف، 40 عامًا، بطلق ناري، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وأسفرت التحريات الأولية عن أن مرتكب الواقعة هو م.س.ع، في العشرينيات من عمره، نجل زوج المجني عليها، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي الإجراءات اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.