مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات في محيط كوبري الأقصر العلوي، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا بالقرب من موقع الحادث.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أسفل قطار بمنطقة كوبري الأقصر العلوي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني حول المكان لحين الانتهاء من أعمال المعاينة، كما وصلت سيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

وبدأت الجهات المختصة فحص هوية المتوفى والتحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على ما إذا كان الحادث ناتجًا عن سقوط عرضي أو محاولة لعبور شريط السكة الحديد بطريقة خاطئة.