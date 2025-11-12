احتفلت المرشحة سناء برغش بتقدمها في الحصر العددي بالدائرة الأولى بندر ومركز دمنهور، حيث ظهرت تلوح لأنصارها من أعلى سيارة منفتحة السقف على أنغام أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان.

وطافت النائبة الحالية والمرشحة في انتخابات مجلس النواب 2025 شوارع دمنهور احتفالًا بتقدمها في الحصر العددي.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 155,467 ناخبًا، وبلغت الأصوات الباطلة 10,226 صوتًا، بينما سجلت الأصوات الصحيحة 145,241 صوتًا.

ويتنافس المرشحون على ثلاثة مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: سناء برغش 74,201 صوتًا، أحمد الجارحي 38,967 صوتًا، عصام الفقي 37,316 صوتًا، عادل حماد 29,426 صوتًا، وطه الشهاوي 29,204 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.