نزيف ونبض متوقف.. اكتشاف 8 فوط داخل بطن مريضة في بورسعيد- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:



أنقذ فريق طبي بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، حياة سيدة، اليوم الأربعاء، وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، بعد تعرضها لنزيف حاد عقب عملية قيصرية رابعة بأحد المستشفيات الخاصة.

استقبل الفريق الطبي مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا وأم لثلاثة أطفال، في قسم الطوارئ وهي في حالة صعبة للغاية، حيث كان النبض غير محسوس، وتم التعامل معها بسرعة فائقة، إذ بدأ أطباء الطوارئ إنعاشها ودعمها بالسوائل ونقل الدم، وخلال التدخل الجراحي العاجل، اكتشف الفريق الطبي وجود 8 فوط جراحية داخل تجويف البطن أدت إلى استمرار النزيف الحاد، إضافة إلى تجمع دموي ضخم خلف الغشاء البريتوني وصل إلى الطحال بأكثر من 3 لترات من الدم.



أزال الفريق على الفور بإزالة الفوط الجراحية، واستئصال الرحم، وربط أوردة الحوض والشرايين النازفة، والسيطرة على النزيف بعد الوصول إلى الشريان المسبب له، ونجح التعاون الفوري بين أقسام النساء والتوليد، التخدير، الطوارئ، الرعاية المركزة، بنك الدم، المعامل، والأشعة في إنقاذ المريضة، حيث استقرت حالتها بعد إجراء التدخلات اللازمة، ونُقلت إلى العناية المركزة حتى استقرار العلامات الحيوية ثم إلى القسم الداخلي بصحة جيدة.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على قدرة مستشفى السلام بورسعيد وفريقها الطبي على استقبال ومواجهة أخطر التحديات الطبية وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف، بما يجسد دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمة طبية طارئة عالية الجودة تحمي حياة المواطنين.