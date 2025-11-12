انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للجنة التاسعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.



بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 168 ألفا و238 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 7557 صوتا، والأصوات الصحيحة 160 ألفا و 681 صوتا.



وتضم الدائرة كوم حمادة وبدر، حيث يتنافس المرشحون على مقعدين وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح عاصم مرشد41 ألفا و 806 صوتا، المرشح محمد عمار 27 ألفًا 343 صوتًا، المرشح أحمد كتوبة 24 ألف و 116 صوتًا، المرشح محمد سمير بلتاجى الشويخ 22 ألفًا و433



وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.