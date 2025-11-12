

البحيرة - أحمد نصرة:



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.



بلغ عدد الحضور 212 ألفا و 850 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 14 ألفا و 162 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 198 ألفا و 688 صوتا.



ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدين وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات "علي أبو نعمة" 102 ألفا و856 صوت، يليه "محمود رشاد حبيب" 102 ألفا و 504 صوت.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.