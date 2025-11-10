بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب، شملت لجنة مدرسة التربية الفكرية رقم (38) ولجنة مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية المشتركة رقم (31)، برفقة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام سير العملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت داخل اللجان، موجّهًا الشكر للعاملين والمشرفين على حسن التنظيم وتوفير سبل الراحة للناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد عبد المطلب عمارة حرص الدولة على توفير مناخ آمن ومستقر يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الالتزام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما تفقد المحافظ غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا ربطها بكافة الشبكات لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية بالمحافظة.