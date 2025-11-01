البحيرة تتزين بشاشات عرض احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير.. إليك أماكنها

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تجهيز 47 موقعًا على مستوى المراكز والمدن بشاشات عرض عملاقة في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الاجتماعية، لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي لحظة بلحظة، ومشاركة الوطن والعالم فرحة افتتاح هذا الصرح الحضاري الفريد.

وأوضحت المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وخاصة أبناء البحيرة، الذين سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل حب وانتماء للحضارة المصرية التي أبهرت العالم عبر العصور.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن تجهيز تلك المواقع يأتي في إطار حرص المحافظة على تمكين المواطنين من متابعة لحظة فارقة في تاريخ الوطن، تعكس جهود الدولة في صون التراث الإنساني وإحياء الهوية المصرية الأصيلة.

وأضافت الدكتورة جاكلين أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسّد ملحمة جديدة من ملاحم الإنجاز الوطني، تؤكد أن مصر ما زالت تكتب صفحات المجد والعطاء للحضارة الإنسانية.

- ومن أبرز المواقع التي جرى تجهيزها لعرض الحدث عبر الشاشات العملاقة:

دمنهور: النادي الاجتماعي، مركز شباب الحرية، مركز شباب دمنهور، ميدانا جلال قريطم والساعة.

كفر الدوار: مركز التنمية الشبابية، مدخل المدينة، ومراكز شباب البسلقون، اليمنية، الكريون، الحاجر، العدلي، معمل القزاز، قومبانية أبوقير، كوم البركة، كوم اشو، وسيدي غازي.

رشيد: ميدان الحرية، مركز شباب رشيد، مركز شباب إدفينا، ومركز شباب البوصيلي.

حوش عيسى: مركز التنمية الشبابية، مركز شباب أبو الشقاف، وميدان المحطة.

الدلنجات: مراكز شباب الدلنجات، زاوية أبوشوشة، والحجر المحروق.

إدكو: نادي المعدية، مركز شباب 6 أكتوبر، ومنتزه إدكو الدولي.

شبراخيت: مراكز شباب محلة بشر، وأبو منجوج.

كوم حمادة: مركز شباب كوم حمادة.

المحمودية: النادي الاجتماعي.

أبو المطامير: قصر الثقافة، مركز الشباب، ميدان الأبطال، ونادي مبارك بالنوبارية.

وادي النطرون: نادي الصيد، النادي الاجتماعي، مركز الشباب، وقصر الثقافة.

الرحمانية: مركز شباب الرحمانية، نادي الرحمانية، وحديقة المدينة.

بدر: نادي بدر الرياضي.

إيتاي البارود: مركز التنمية الشبابية.