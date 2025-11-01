إعلان

القبض على المتهم بقتل موظف بالوحدة الصحية في قرية دندرة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:40 ص 01/11/2025

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل موظف بالوحدة الصحية بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف في الصحة بطلق ناري داخل القرية.

وبالفحص، تبين مصرع المجني عليه "م. م."، في الخمسينيات من عمره، موظف بالوحدة الصحية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يقيم بمركز نجع حمادي، حيث نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات جيرة قديمة، تطورت إلى قيام المتهم بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل موظف قرية دندرة قنا مديرية أمن قنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان