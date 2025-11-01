القبض على المتهم بقتل موظف بالوحدة الصحية في قرية دندرة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على المتهم بقتل موظف بالوحدة الصحية بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف في الصحة بطلق ناري داخل القرية.

وبالفحص، تبين مصرع المجني عليه "م. م."، في الخمسينيات من عمره، موظف بالوحدة الصحية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يقيم بمركز نجع حمادي، حيث نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات جيرة قديمة، تطورت إلى قيام المتهم بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.