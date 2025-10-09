محافظ الإسماعيلية يشارك جامعة قناة السويس احتفال "العبور الجديد"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية جامعة قناة السويس بعنوان "العبور الجديد" احتفاءً بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، واللواء هاني العمراوي، قائد الدفاع الجوي نيابة عن قائد الجيش، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة.

وأتى الحفل تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذي من الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، وشهد حضورًا متميزًا لكل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن احتفال الجامعة هذا العام يأتي في ذكرى غالية على قلوب المصريين، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الذي أعاد للوطن كرامته ورفع راية العز والفخر فوق سيناء الحبيبة. وأوضح أن احتفالات هذا العام تتزامن مع مرور خمسين عامًا على تأسيس جامعة قناة السويس، إحدى ثمار نصر أكتوبر العظيم وبشارة التنمية في مدن القناة.

وأضاف رئيس الجامعة أن اختيار إقامة الاحتفال على كوبري الشهيد أحمد منسي يحمل رمزية وطنية كبيرة، لما يمثله من بطولة وتضحية وعطاء، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة اليوم يعبرون بطاقتهم وإبداعهم عن حبهم لوطنهم، ويجددون العهد على الوفاء والإخلاص لمصر وتنمية قدرات الشباب ليكونوا قادة المستقبل.

تخلل الحفل فقرة لتكريم أسر الشهداء الأبطال، حيث صعد إلى المسرح اللواء أكرم جلال والفريق أشرف عطوة واللواء محمد عامر واللواء هاني العمراوي لتكريم أسر: الشهيد البطل الرائد عمرو وهيب، الشهيد البطل مصطفى عقيد الخياط، والشهيد البطل نقيب محمد السماك، وسط مشاعر فخر وتأثر غامرة من الحضور.

وقدم الحفل باقة من الفقرات الغنائية الوطنية، تضمنت أغاني «بسم الله»، و«مصر اليوم في عيد»، و«ماشربتش من نيلها»، و«حبيبتي يا مصر»، و«حبيت بلدي»، و«حق بلادك»، و«مصر يا أول نور في الدنيا»، واختُتمت بأداء جماعي رائع في «ميدلي النصر» بقيادة الدكتورة بسمة محمود إبراهيم، المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية، الذي أبدع في إخراج الحفل بصورة فنية راقية جسدت روح أكتوبر وبطولات جيشنا العظيم.

نسق للحفل الدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، والدكتور محمد الباز، مستشار لجنة الأسر الطلابية، ونظّمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذة عيشة زين، مدير إدارة النشاط الفني، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر.

واختُتمت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تصفيق وهتاف الحضور "تحيا مصر"، في مشهد عبّر عن اعتزاز جامعة قناة السويس بانتمائها الوطني ووفائها لتاريخ الأمة المصرية وبطولاتها المجيدة.