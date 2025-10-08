إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد طريق "شبرا- بنها" الحر في نطاق محافظة القليوبية، حادثًا مروريًا، حيث اصطدمت سيارتي سوزوكي مع ميكروباص أعلى الطريق بعد بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.



البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتي سوزوكي وميكروباص على طريق شبرا بنها الحر بعد بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبيَّن من الفحص أن التصادم أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



ووفقًا للمعاينة المبدئية، تبيَّن أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ على الطريق السريع، ما أدى إلى اصطدام السيارات الثلاث ببعضها بشكل مفاجئ.



وجرى رفع آثار الحادث من الطريق بمعرفة إدارة المرور لتسيير حركة السيارات وإعادة الانسياب المروري، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.



وأكدت المصادر الطبية أن حالة جميع المصابين مستقرة، وأن الإصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.