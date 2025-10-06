"تقصير إداري".. إحالة طاقم مستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (صور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إحالة الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ العام إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل، بعد اكتشافه سوء الخدمات داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مسائية مفاجئة أجراها نائب الوزير بمستشفى كفر الشيخ العام، تهدف إلى متابعة سير العمل داخل المنشأة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى انتظام العمليات اليومية.

ووجه نائب الوزير خلال الزيارة بفسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن خدمات الأمن والنظافة، والإسراع في التعاقد مع شركة بديلة تضمن الانضباط الكامل وسلامة المرضى والأطقم الطبية، بعدما أعرب عن استيائه الشديد من تلك المنظومة وغياب عناصر الأمن والنظافة.

كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة من المديرية القطاعية لفحص المخالفات المكتشفة بأقسام الحضانات، ورعاية الأطفال، والقسطرة، والعمل على تلافيها جذريًا، بعد رصد عدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى.

وبدأ نائب الوزير جولته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم انتقل إلى قسم الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع المباشر إلى آراء المرضى وملاحظاتهم حول جودة الخدمة.

وأصدر توجيهات فورية بتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أو بدائلها، لضمان استمرار جلسات العلاج دون أي تأخير.

وشدد على تركيب ستائر فاصلة بين الأسرة لتعزيز خصوصية المرضى، مؤكدًا أن البيئة العلاجية يجب أن تكون آمنة ومريحة، تحترم كرامة المريض وتدعم جودة الرعاية الشاملة.

شملت الجولة تفقد أقسام الرعاية المركزة، واستمع نائب الوزير إلى شرح مفصل من الأطباء حول الحالات المعالجة وبروتوكولات العلاج المعتمدة، فيما أبدى ملاحظاته على سوء ترتيب وتخزين المستلزمات الطبية في المخازن، موجهًا بإعادة تنظيمها فورًا وفقًا للاشتراطات القياسية للتخزين الآمن لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

كما لاحظ وجود مواد غير مخصصة داخل الثلاجات الدوائية بالصيدليات، مما يهدد سلامة الأدوية، ووجه بمراجعة شاملة لأساليب الحفظ والتخزين لضمان حفظها في الظروف الملائمة ومنع أي تدهور أو تلوث.

واختتمت الجولة بتفقد قسم التعقيم المركزي، وشدد نائب الوزير على ضرورة تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية لضمان حماية المرضى والعاملين على مدار الساعة.