على أحد المقاعد الخشبية الباردة في استراحة المتقاضين بمحكمة شرق الإسكندرية، جلس "ا.ع.ح"، الرجل الذي وُلد عام 1969 وحمل على كتفيه عبء خمسة وخمسين عاماً، ينتظر دوره.

لم يكن ينتظر مجرد نطق قاضٍ بحكم في نزاع على ملكية منزل بمنطقة العصافرة، ذلك الحي الذي كان مسرحاً لذكرياته، بل كان ينتظر فصلاً أخيراً في صراع مزق أقرب الروابط إليه؛ صراع لم يكن خصمه فيه غريباً، بل شقيقه وزوجته.

جاء من منزله، محمّلاً بمرارة الخصومة وضغط الانتظار، ليسطر في أوراق قضية مدنية نهاية لحكاية جدران كانت يوماً ما رمزاً للمأوى والسكينة، لكن قلبه المثقل لم يحتمل المزيد.

فبينما كانت الأسماء تُنادى في "الرول"، والأوراق تُقلّب، والعدالة الأرضية تستعد لتسطر كلمتها، باغته قضاء السماء بحكم نافذ لا استئناف فيه. سقط جسده فجأة، لتصمت أنفاسه إلى الأبد إثر أزمة قلبية حادة، تاركاً وراءه كل شيء.

لم يعد للنزاع على المنزل معنى، ولم تعد للجلسة قيمة، فالخصم الذي وقف في قفص الاتهام أمام أخيه، غادر الساحة كلها. هرعت قوة تأمين المحكمة، ونُقل الجثمان إلى مستشفى قريب، وحُرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة تحقيقاتها.

لكن كل ذلك كان مجرد إجراءات لإنهاء مشهد دنيوي، فقد أُغلقت القضية الأهم قبل أن تبدأ، ورُفعت أوراقها إلى محكمة العدل الإلهي، حيث الموعد الذي لا يخلف، والخصومة التي طوتها يد القدر.