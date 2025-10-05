الحرز أسقطه.. المشدد 15 عامًا لعاطل شرع في قتل شاب بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالدائرة الأولى، بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامه بالشروع في قتل شخص وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي عوض، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم "حربي م. أ" شرع في 10 مايو 2025 في قتل المجني عليه أحمد وليد إبراهيم، حيث أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح "فرد خرطوش" خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وأوضح أمر الإحالة أن نية القتل كانت متوافرة لدى المتهم، إلا أن الجريمة لم تكتمل لنجاة المجني عليه بعد تلقيه العلاج، كما ثبتت حيازة المتهم للسلاح الناري وطلقتين دون ترخيص.