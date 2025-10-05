14 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث وادي القمر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



حصل مصراوي على أسماء وبيان حالات مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي قرب مدخل كوبري وادي القمر غرب الإسكندرية، الذي وقع صباح اليوم الأحد، وأدى لإصابة 14 شخصًا جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي.



أسفر الحادث عن إصابة كل من: ندا عباس قبارى عباس، 18 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه كسر بالعمود الفقري، إسلام سمير إبراهيم عبد المولى 41 سنة، كدمات وسحجات عامة بالجسم، آية الله عبد الله صفوت 41 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكسر بالعمود الفقري، زكي السيد زكي، 38 سنة، جروح متعددة بفروة الرأس، ميرنا عادل سنادة 35 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.



كما أصيب كل من: ياسر محمد حسين علي، 45 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، رحاب مختار محمد، 50 سنة، جرح رضّي بالوجه، واشتباه كسر بالعمود الفقري ، كيرلس نادر نجيب، 19 سنة، كدمات وسحجات عامة بالجسم، أحمد حسن فرج، 18 سنة، كدمات وسحجات عامة بالجسم، علي عثمان زغلول محمد، 35 سنة، اشتباه كسر بقاع الجمجمة.



وتضمنت قائمة المصابين، محمد أحمد محمد مرسي، 47 سنة، جروح متعددة بالرأس والوجه، بسنت علاء جابر حسن، 34 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، مي عبد الحميد الباز عبد الحميد، 28 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، محمود أحمد عطية، 34 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلى الجديد بعد مدخل منطقة الدخيلة وكوبري وادي القمر باتجاه الإسكندرية، نطاق حي العامرية أول.



انتقلت قوة من ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



اقرأ أيضا



14 مصابًا في حادث مروع بوادي القمر بالإسكندرية.. والدفع بـ 9 سيارات إسعاف





