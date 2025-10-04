"لينا شهر بنستعد".. محافظ البحيرة تُطمئن الأهالي بشأن فيضان النيل (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تستعد منذ أكثر من شهر لمواجهة أي ارتفاع محتمل في منسوب نهر النيل، مشددة على استمرار أعمال المتابعة والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة على مدار الساعة.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية رصدت نحو 60 فدانًا من الأراضي المنخفضة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه، وهي أراضي طرح النهر والمتعدى عليها، ويجري التعامل معها بشكل فوري لضمان عدم امتداد التأثير إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك خلال جولتها، اليوم السبت، بعدد من أراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة، حيث تفقدت منطقة جزيرة الدخلة التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة، ومنطقة قناطر بولين، والصواف، وذلك بحضور المهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ومسؤولي حماية النيل والزراعة.

وأضافت المحافظ أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر مع وزارة الري والحماية المدنية وجميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدة أن المحافظة تتعامل مع الموقف بخطة استباقية محكمة تضع سلامة المواطنين وحماية الأرواح في مقدمة أولوياتها.

ووجهت المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتَي الزراعة والري والوحدات المحلية للمرور الميداني المستمر على المراكز الواقعة على ضفاف النيل، وتشمل كوم حمادة، الرحمانية، شبراخيت، إيتاي البارود، المحمودية، ورشيد، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.