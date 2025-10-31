مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم على صحراوي المنيا

المنيا - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محمّلة بالزيوت وأتوبيس، وذلك عند الكيلو 103 بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة المنيا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع المواطن "هاني. س. ا"، 42 عامًا، وإصابة "كريم. ر. ي"، 17 عامًا، الذي نُقل إلى المستشفى مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنيا العام، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.