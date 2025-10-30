إعلان

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:29 م 30/10/2025

إسعاف أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، بكسور وكدمات متنوعة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: طارق محمود محمد، 30 سنة، أحمد عثمان محمد، 30 سنة، منى محمد حسن، 60 سنة، ولاء تيجان سيد، 32 سنة، إسلام محمد حسن، 24 سنة، محمد خالد محمد أبو ضيف 24 سنة، وجميعهم يقيمون مركز مغاغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مطاي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنيا مركز مطاي

