إعلان

حبس ولي أمر اعتدى على مدير مدرسة وأخصائي بالمنيا

كتب : مصراوي

01:45 ص 03/10/2025

مدرسة البيهو الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بحبس ولي أمر طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتدائه بالضرب والسب على مدير مدرسة البيهو الإعدادية وأخصائي اجتماعي بمركز سمالوط في المنيا.

بدأت الواقعة، حسبما صرح مدير المدرسة رجب الصغير، عندما قام الأخصائي الاجتماعي بإخراج الطلاب المتأخرين عن طابور الصباح، ففوجئ الجميع بولي أمر أحد الطلاب يقتحم المدرسة ويعتدي لفظيًا على الأخصائي.

أضاف المدير أنه عندما حاول تهدئة ولي الأمر، استمر الأخير في توجيه الشتائم، مما دفع إدارة المدرسة إلى إغلاق الباب واستدعاء الشرطة.

حاول ولي الأمر الاعتداء عليهم وأمر نجله بالقفز من فوق السور و"إحضار الرجالة" لمناصرته.

تمكنت إدارة المدرسة من احتجاز ولي الأمر حتى وصلت الشرطة التي حررت محضرًا بالواقعة.

ومن جانبها، أعلنت نقابة المعلمين رفضها التام للمساس بكرامة المعلمين، وقدمت الدعم الكامل للمدرسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء ولي أمر مدرسة البيهو مدير مدرسة المنيا نقابة المعلمين عنف ضد المعلمين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)