حبس ولي أمر اعتدى على مدير مدرسة وأخصائي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بحبس ولي أمر طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتدائه بالضرب والسب على مدير مدرسة البيهو الإعدادية وأخصائي اجتماعي بمركز سمالوط في المنيا.

بدأت الواقعة، حسبما صرح مدير المدرسة رجب الصغير، عندما قام الأخصائي الاجتماعي بإخراج الطلاب المتأخرين عن طابور الصباح، ففوجئ الجميع بولي أمر أحد الطلاب يقتحم المدرسة ويعتدي لفظيًا على الأخصائي.

أضاف المدير أنه عندما حاول تهدئة ولي الأمر، استمر الأخير في توجيه الشتائم، مما دفع إدارة المدرسة إلى إغلاق الباب واستدعاء الشرطة.

حاول ولي الأمر الاعتداء عليهم وأمر نجله بالقفز من فوق السور و"إحضار الرجالة" لمناصرته.

تمكنت إدارة المدرسة من احتجاز ولي الأمر حتى وصلت الشرطة التي حررت محضرًا بالواقعة.

ومن جانبها، أعلنت نقابة المعلمين رفضها التام للمساس بكرامة المعلمين، وقدمت الدعم الكامل للمدرسة.