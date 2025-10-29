إعلان

لقطة لم تكتمل.. تفاصيل مصرع المصورين "ماجد هلال وكيرلس" ببورسعيد

كتب - مختار صالح:

10:38 م 29/10/2025

وفاة مصورين شابين بحادث مأساوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة المصورين الشابين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تأدية عملهما في مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصورين كانا يصوران مشهدًا من أعلى ونش مخصص للأعمال المرتفعة، قبل أن يفقدا توازنهما ويسقطا من ارتفاع كبير، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان ورفع الآثار، كما تم نقل الجثمانين إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الجهات المختصة حاليًا جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، خاصة بعد تداول أنباء عن اختفاء مسؤولي الشركة التي استعانت بهما، فضلًا عن فقدان معدات التصوير الخاصة بهما عقب الحادث.

وخيّم الحزن على الوسط الفني والمصورين في مصر، إذ نعاهما زملاؤهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحادث شكّل صدمة كبيرة للجميع.

564

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماجد هلال كيرلس صلاح بورسعيد وفاة المصورين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس