لقطة لم تكتمل.. تفاصيل مصرع المصورين "ماجد هلال وكيرلس" ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة المصورين الشابين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء تأدية عملهما في مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصورين كانا يصوران مشهدًا من أعلى ونش مخصص للأعمال المرتفعة، قبل أن يفقدا توازنهما ويسقطا من ارتفاع كبير، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان ورفع الآثار، كما تم نقل الجثمانين إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الجهات المختصة حاليًا جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، خاصة بعد تداول أنباء عن اختفاء مسؤولي الشركة التي استعانت بهما، فضلًا عن فقدان معدات التصوير الخاصة بهما عقب الحادث.

وخيّم الحزن على الوسط الفني والمصورين في مصر، إذ نعاهما زملاؤهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحادث شكّل صدمة كبيرة للجميع.