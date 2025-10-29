شاب ينهال طعنًا على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف عائلي في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:



أصيب شاب بطعنات نافذة إثر مشاجرة مع شقيقه الأصغر داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، اليوم الأربعاء، نتيجة خلافات عائلية، وجرى نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شاب بطعنات باستخدام سكين في قرية الحجيرات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.



وتبين من التحريات الأولية أن المصاب يُدعى “ح. م”، أصيب بعدة طعنات على يد شقيقه الأصغر إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الأخير سلاحًا أبيض “سكين” وطعنه عدة مرات.



نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي ووضعه تحت الملاحظة الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهم والسلاح المستخدم.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واستكمال التحقيقات في الواقعة.