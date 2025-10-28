الأقصر - محمد محروس:

كشف محسن الشامي، مدير غرفة الأزمات بالأقصر، عن تفاصيل جديدة في واقعة حريق الباخرة السياحية بمركز إسنا، مؤكدًا أن الحريق بدأ في مطبخ الباخرة، ما دفع القبطان إلى التوقف الفوري وإجلاء 221 سائحاً كانوا على متنها في دقائق معدودة.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح الشامي أن النيران امتدت إلى باقي أجزاء الباخرة بعد إخلاء جميع السياح بنجاح، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف و6 سيارات إطفاء للتعامل مع الحادث.

وأضاف أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم اثنان من طاقم السفينة تعرضا للاختناق وتم علاجهما وخروجهما من المستشفى، بالإضافة إلى ضابط شرطة لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى طيبة التخصصي.