إعلان

تفاصيل جديدة بحريق باخرة الأقصر.. النيران بدأت من المطبخ وهكذا تصرف القبطان (صور)

كتب : محمد محروس

11:19 م 28/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (8)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (2)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (10)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (9)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (7)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (3)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (5)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (4)
  • عرض 10 صورة
    حريق باخرة الأقصر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

كشف محسن الشامي، مدير غرفة الأزمات بالأقصر، عن تفاصيل جديدة في واقعة حريق الباخرة السياحية بمركز إسنا، مؤكدًا أن الحريق بدأ في مطبخ الباخرة، ما دفع القبطان إلى التوقف الفوري وإجلاء 221 سائحاً كانوا على متنها في دقائق معدودة.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح الشامي أن النيران امتدت إلى باقي أجزاء الباخرة بعد إخلاء جميع السياح بنجاح، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف و6 سيارات إطفاء للتعامل مع الحادث.

وأضاف أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم اثنان من طاقم السفينة تعرضا للاختناق وتم علاجهما وخروجهما من المستشفى، بالإضافة إلى ضابط شرطة لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى طيبة التخصصي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محسن الشامي حريق باخرة سيارات إسعاف مستشفى طيبة التخصصي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان