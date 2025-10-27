افتتاح المعرض الزراعي الشامل لدعم المزارعين وتنمية الريف بأسوان (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات المعرض الزراعي الشامل الذي تنظمه الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية - إحدى شركات البنك الزراعي المصري – بساحة ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على تبني أحدث تقنيات الزراعة والميكنة الحديثة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويضم مجموعة متنوعة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة، والجرارات، وأنظمة الري المتطورة، إلى جانب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عالية الجودة، ضمن خطة تهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

شهد الافتتاح حضور منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المنظمة، وعدد من قياداتها، إلى جانب نقيب الفلاحين بأسيوط، وكبار المزارعين، وممثلين عن القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المثمر بين المحافظة والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، مشيدًا بدورها في دعم المزارعين وتوفير حلول متكاملة لتطوير المنظومة الزراعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تنظيم هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويهدف إلى تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين في صعيد مصر وتوفير احتياجاتهم من المعدات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الميكنة الزراعية، لافتًا إلى الإقبال الكبير من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي بأسيوط، ما يعكس وعيهم المتزايد بأهمية التحديث ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.

وأوضح منتصر الأبجيجي أن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة الشركة لدعم مزارعي الصعيد، من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات، وخصومات كبيرة على المعدات الزراعية، دعمًا للفلاح وتشجيعًا على استخدام الميكنة الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، تنفيذًا لتوجيهات البنك الزراعي المصري وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.

وشهد المعرض منذ افتتاحه إقبالًا واسعًا من المزارعين وكبار الفلاحين بأسيوط، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة والشركة في دعمهم وتوفير أحدث المعدات الزراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تطوير الزراعة وتحسين مستويات الإنتاج بالمحافظة.