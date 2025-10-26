عمليات إنقاذ مكثفة للبحث عن طفل سقط في بلاعة صرف صحي بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها للعثور على الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، والذي سقط داخل بلاعة صرف صحي بمنطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يقوم بإصلاح سيارته.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من الغواصين والمعدات المتخصصة لتمشيط مجرى الصرف في محاولة لانتشال الطفل، إلا أن عمليات البحث لم تسفر حتى الآن عن العثور عليه.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمالها على مدار الساعة، بإشراف مباشر من مديرية أمن القليوبية، وسط تواجد ميداني مكثف لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة، إلى جانب فرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع تجمع الأهالي وضمان سير عمليات البحث بأمان.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الجهود مستمرة لحين العثور على الطفل وإنهاء أعمال البحث في أسرع وقت ممكن.