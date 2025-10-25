قرار قضائي جديد ضد "ابنة مبارك" المزعومة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت، حجز قضية اتهام "مروة.ي" المعروفة بـ"ابنة مبارك" المزعومة، بسب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنطق بالحكم في جلسة 29 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد علي، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وبأمانة سر مصطفى يسرى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة صاحبة حساب "ابنة مبارك" على موقع "تيك توك"، قامت بقذف المجني عليه "أ.و" بألفاظ وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه، ونشرت على حسابها عبارات خادشة للشرف والسب والقذف.

وبحسب القضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، إذ نشرت عن طريق حسابها الإلكتروني محتوى من شأنه المساس به، وتعمدت إزعاجه ومضايقته، وأساءت استعمال وسائل الاتصالات.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قد أيدت سابقًا حكم حبس المتهمة "مروة.ي" المزعومة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.