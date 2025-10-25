إعلان

بدءًا من نوفمبر.. الأقصر تفتح تراخيص 46 خط سير جديد لخدمة المواطنين

كتب : محمد محروس

01:09 م 25/10/2025

الأقصر - محمد محروس:

أعلن اللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع المواقف، عن فتح باب التقديم لتراخيص 46 خط سير جديد داخل المحافظة.

وتتضمن الخطوط الجديدة:

21 خط سير بين الأقصر – طيبة،

15 خط سير بين الأقصر – البغدادي – الشادر،

10 خطوط سير بين أرمنت – حاجر أرمنت – الشنابات.

ومن المقرر أن يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة للمواقف بموقف البياضية، ابتداءً من السبت 1 نوفمبر ولمدة 15 يومًا.

الأقصر هشام الشيمي افتتاح تراخيص خط سير جديد

