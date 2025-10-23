تشديد الرقابة وضبط الأسعار.. توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر للمسئولين

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بشأن ضرورة السيطرة على الأسواق والأسعار وعدم السماح بأي زيادات غير مبررة، وتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، إلى جانب ممثلين عن الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية الكبرى، وعدد من كبار التجار.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والتوجيهات الوزارية والقرارات الإدارية، مع تكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه بضرورة تتبع حركة تداول السلع من خلال الفواتير الإلكترونية أو الورقية المعتمدة، وتحديد هوامش الربح المسموح بها، وضمان انتظام عمل الأنشطة التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد عمارة على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر والشركة القابضة لضخ جميع أنواع السلع الغذائية بكميات مناسبة في مختلف الفروع، والتوسع في مبادرة "أسواق اليوم الواحد" لزيادة المعروض من السلع وتحقيق توازن في الأسعار.

وشدد عمارة على إلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح في أماكن بارزة للحد من أي ارتفاعات غير مبررة، موجهًا مديري الشركات والتجار بالالتزام بضوابط تداول السلع الاستراتيجية، وإبلاغ اللجنة المختصة بالأرصدة والتحركات السعرية أولًا بأول.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الأقصر على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخضروات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض في الأسواق والسلاسل التجارية، مع التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة في جميع المراكز والمدن، موجهًا الشكر للمساهمين والقائمين على هذه المبادرة التي أثبتت نجاحها، مؤكدًا أن المواطن الأقصري البسيط سيظل في مقدمة أولويات الدولة.