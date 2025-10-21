العثور على جثة رجل في العقد الخامس بجوار شريط قطار بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة كينج مريوط غربي المحافظة.

وكان قسم شرطة العامرية ثان قد تلقى بلاغًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل يرتدي كامل ملابسه، وعُثر بحوزته على بطاقته الشخصية.

وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث، بينما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وسرعة إجراء تحريات المباحث.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.