رئاسة الجمهورية تشكر محافظ جنوب سيناء لإنجاح "قمة السلام"

كتب : مصراوي

05:43 م 20/10/2025

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

تلقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خطاب شكر من ديوان عام رئاسة الجمهورية، تقديرًا للجهود التي بذلها وجميع العاملين بالمحافظة لإنجاح "قمة السلام" التي عُقدت مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد الخطاب بالتعاون الصادق الذي ساهم في ترسيخ مكانة شرم الشيخ كعاصمة للسلام وواحة للأمن في قلب العالم.

ومن جانبه، توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته للسلام، وتوجيهاته المستمرة بتنمية سيناء.

وكانت مدينة شرم الشيخ قد استضافت القمة الدولية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

