خلافات المخدرات.. الأمن يطارد "دهب" المتهم بإصابة شابين في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف تفاصيل واقعة إطلاق نار شهدتها منطقة المنشية بمدينة شبرا الخيمة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابًا يطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه شابين يستقلان دراجة نارية، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي.

وبتحركات سريعة، تمكنت أجهزة البحث الجنائي من تحديد هوية المتهم وضبط ملابسات الحادث بالكامل، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش على شابين يستقلان دراجة نارية، ما أسفر عن إصابتهما، قبل أن يسرق الدراجة ويفر هاربًا من المكان.

وبعد الفحص، تبيّن استقبال مستشفى ناصر العام كلًا من "محمد م."، 18 عامًا، طالب، و"إبراهيم م."، 21 عامًا، طالب، مصابين بطلقات خرطوش في القدمين، وتم إسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة المتهم الملقب بـ"دهب"، عاطل ومقيم بمنطقة المنشية، وأن الحادث جاء على خلفية خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهما، بعد اعتراضهما على قيامه بترويج المواد المخدرة أمام أحد الجراجات الخاصة بهما.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة تطورت إلى اشتباك مسلح، أطلق خلاله المتهم النار من سلاح خرطوش، ما أدى إلى إصابة الشابين وسرقة دراجتهما النارية.

وأكد المصابان في أقوالهما أن المتهم هو من أطلق النار عليهما بسبب اعتراضهما على نشاطه الإجرامي بالمنطقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط المتهم الهارب وتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

