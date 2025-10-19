إعلان

مصرع شخص في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

10:25 ص 19/10/2025

مصرع شخص

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الأحد، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع محمد حسنين جبالي، 44 عامًا، ومقيم بمدينة موط بمركز الداخلة إثر انقلاب دراجة نارية بطريق " موط – المطار" بمركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص انقلاب دراجة نارية الوادي الجديد مركز الداخلة

إعلان

إعلان

