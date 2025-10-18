إعلان

شاب ينهي حياته في الفيوم لمعاناته من أزمة نفسية

كتب : حسين فتحي

06:00 م 18/10/2025

جثة - أرشيفية

أنهى شاب يبلغ من العمر 36 عامًا حياته ذبحًا لنفسه داخل إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بالواقعة من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا يفيد بإقدام "أحمد. خ. س" - مقيم بنجع رمزي - على الانتحار ذبحًا.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الشاب كان يعمل في مجال التجارة ويعاني من حالة نفسية سيئة ويتلقى علاجًا لها، مشيرة إلى أنه أقدم على ذبح نفسه من الأمام بسبب يأسه من الشفاء.

وجرى نقل جثمان الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة بمركز إطسا التي تولت التحقيق في الحادث.





