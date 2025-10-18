إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الزقازيق الزراعي بالإسماعيلية

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق الزقازيق الزراعي أسفل كوبري المحور في اتجاه الزقازيق، بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (ط ن ط 9721) وأخرى ربع نقل تحمل لوحات (ط ط ص 9732).

وأسفر الحادث عن إصابة حسام حسن عبد الله حسن، 25 عامًا، مقيم بمركز القصاصين، ويعاني من اشتباه كسر بالأنف ونزيف. كما أُصيب محمد علي يحي عوض، 38 عامًا، من القصاصين أيضًا، بـ جرح قطعي في الجبهة طوله نحو 4 سنتيمترات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيبت كذلك ابتسام أحمد حسن علي، 34 عامًا، من ذات العائلة، بـ كدمات في اليد اليسرى والكتف الأيسر، فيما تعرض نجلها يحي محمد علي يحي، البالغ من العمر 6 سنوات، إلى كدمات متفرقة في أنحاء الجسم. كما لحقت كدمات طفيفة بالرضيعة دعاء محمد علي يحي، البالغة من العمر 5 أشهر.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.