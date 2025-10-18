محافظ المنيا: حملة "100 يوم صحة" تخدم أكثر من 412 ألف مواطن بالمجان

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 412 ألف و361 مواطنًا، موضحًا أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت:

فحص 134,967 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة.

إجراء نحو 134,038 استبيانًا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

فحص 62,918 مواطنًا للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

فحص 26,343 مواطنًا من المقبلين على الزواج.

فحص 33,116 طفلًا حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع.

فحص 15,874 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

فحص 2,758 طفلًا للأمراض الوراثية.

إجراء الفحوصات الطبية لـ 2,347 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.

وأكد المحافظ استمرار الحملة لتغطية جميع القرى والمراكز بالمحافظة، مع توفير أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين بشكل مجاني، ضمن الخطة الشاملة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.